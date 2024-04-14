https://ria.ru/20240414/izrail-1939964819.html

Израиль ответит на атаку Ирана, пишут СМИ

Израиль ответит на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль ответит на атаку Ирана, пишут СМИ

Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы ответа еще не определены, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:36

2024-04-14T14:36

2024-04-14T14:48

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы ответа еще не определены, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника."Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы этого ответа еще не определены... Израиль еще не решил, будет ли он пытаться "перебить всю посуду" или предпримет что-то более взвешенное", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновника.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем