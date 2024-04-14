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Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам оставаться в укрытии - РИА Новости, 14.04.2024
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11:11 14.04.2024 (обновлено: 11:31 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939933225.html
Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам оставаться в укрытии
Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам оставаться в укрытии - РИА Новости, 14.04.2024
Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам оставаться в укрытии
Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам и членам их семей оставаться в укрытии. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:11
2024-04-14T11:31
в мире
израиль
сша
иран
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам и членам их семей оставаться в укрытии. Ранее посольство США в Израиле на фоне атаки Ирана предписало дипломатам и членам их семей оставаться в укрытии до последующего уведомления. "Угроза беспилотников и/или ракетных обстрелов уменьшилась. В соответствии с текущими указаниями командования тыла Израиля, приказ об убежище для государственных служащих США и членов их семей отменен", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html
израиль
сша
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, израиль, сша, иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам оставаться в укрытии

Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам с семьями быть в укрытии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Тель-Авиве
Здание посольства США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства США в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство США в Израиле сняло предписание дипломатам и членам их семей оставаться в укрытии.
Ранее посольство США в Израиле на фоне атаки Ирана предписало дипломатам и членам их семей оставаться в укрытии до последующего уведомления.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия
Вчера, 09:18
"Угроза беспилотников и/или ракетных обстрелов уменьшилась. В соответствии с текущими указаниями командования тыла Израиля, приказ об убежище для государственных служащих США и членов их семей отменен", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
 
В миреИзраильСШАИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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