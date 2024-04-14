Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ
Reuters: Израиль открыл воздушное пространство для авиации
© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов.
"Воздушное пространство Израиля вновь открыто с 04.30 GMT (07.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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