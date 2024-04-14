https://ria.ru/20240414/izrail-1939903396.html

Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ

Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ

Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:58

2024-04-14T07:58

2024-04-14T08:10

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

иран

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов."Воздушное пространство Израиля вновь открыто с 04.30 GMT (07.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран