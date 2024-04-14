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Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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07:58 14.04.2024 (обновлено: 08:10 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939903396.html
Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ
Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ
Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:58
2024-04-14T08:10
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
иран
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов."Воздушное пространство Израиля вновь открыто с 04.30 GMT (07.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Иран
Израиль открыл воздушное пространство, пишут СМИ

Reuters: Израиль открыл воздушное пространство для авиации

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль открыл воздушное пространство для авиации, передает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов.
"Воздушное пространство Израиля вновь открыто с 04.30 GMT (07.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона на три часа из-за угрозы атаки со стороны Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ миреИран
 
 
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