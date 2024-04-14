Со стороны Ливана состоялся очередной ракетный залп по Израилю, пишут СМИ
Al Mayadeen: со стороны Ливана зафиксировали очередной ракетный залп по Израилю
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Очередной ракетный залп зафиксирован в сторону северного Израиля со стороны южного Ливана, передаёт телеканал Al Mayadeen.
"Новые ракетные обстрелы с территории Ливана в направлении северной части оккупированной Палестины", - говорится в сообщении телеканала.
Ливанское движение "Хезболлах" опубликовало заявление о нанесении массированного удара десятками ракет по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Голанских высот.
"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его мужественного и правого сопротивления, а также в ответ на ночные обстрелы Израиля, направленные против ряда мирных деревень и городов, последним из которых были Хиям и Кафр Кала, что привело к ряду погибших и раненых среди гражданских лиц, бойцы исламского сопротивления (движения " Хезболлах" - ред.) в воскресенье, 14.04.2024, обстреляли десятками ракет "катюша" израильские позиции в районах Нафах, Ярдан и Калиа на оккупированных сирийских Голанских высотах", - сообщило движение.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.