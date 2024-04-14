https://ria.ru/20240414/izrail-1939891685.html

Страны G7 обсудят действия после атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ

Страны G7 обсудят действия после атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Страны G7 обсудят действия после атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ

Страны G7 планируют обсудить по видеосвязи в воскресенье координацию дальнейших действий после атаки Ирана на Израиль, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:33

2024-04-14T05:33

2024-04-14T05:33

в мире

иран

израиль

сирия

g7

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны G7 планируют обсудить по видеосвязи в воскресенье координацию дальнейших действий после атаки Ирана на Израиль, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Страны G7 планируют провести видеозвонок в воскресенье для обсуждения и координации следующих шагов", - говорится в сообщении агентства. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/nyt-1939890884.html

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в мире, иран, израиль, сирия, g7, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем