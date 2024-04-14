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В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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05:18 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939890632.html
В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ
В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ
Американские чиновники опасаются, что Израиль может что-то быстро предпринять в ответ на атаку Ирана, не задумываясь о возможных последствиях, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:18
2024-04-14T05:18
в мире
иран
израиль
сирия
джо байден
министерство обороны сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские чиновники опасаются, что Израиль может что-то быстро предпринять в ответ на атаку Ирана, не задумываясь о возможных последствиях, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена и чиновника в сфере обороны. "Среди высокопоставленных американских чиновников существуют опасения, что Израиль может что-то быстро предпринять в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях", - говорится в сообщении телеканала. Как отметил представитель администрации, хотя Белый дом считает, что израильтяне не стремятся к более широкой войне или прямому столкновению с Ираном, американские чиновники не могут быть в этом уверены. По данным телеканала, официальные лица США в частном порядке выразили разочарование решением Израиля нанести удар по зданию иранского консульства в Сирии 1 апреля, заявив, что израильское руководство не продумало время и последствия нападения, в том числе то, как оно может повлиять на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Как отмечается, руководство Пентагона также в частном порядке выразило разочарование по поводу времени нанесения удара по Дамаску, поскольку он мог привести к "катастрофической эскалации". "Я не думаю, что у них была стратегия ... Израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения", - сказал высокопоставленный представитель администрации. По словам представителя Пентагона, израильтяне показали, что они гораздо лучше проводят операции, чем планируют. "Они удивили нас своим весьма недальновидным планированием за последние несколько месяцев, так что в этом отношении (то, что случилось в) Дамаске, не так уж удивителен", - сказал он. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/posledstviya-1939889189.html
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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джо Байден, Министерство обороны США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ

NBC: в США опасаются, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские чиновники опасаются, что Израиль может что-то быстро предпринять в ответ на атаку Ирана, не задумываясь о возможных последствиях, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена и чиновника в сфере обороны.
"Среди высокопоставленных американских чиновников существуют опасения, что Израиль может что-то быстро предпринять в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях", - говорится в сообщении телеканала.
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Как отметил представитель администрации, хотя Белый дом считает, что израильтяне не стремятся к более широкой войне или прямому столкновению с Ираном, американские чиновники не могут быть в этом уверены.
По данным телеканала, официальные лица США в частном порядке выразили разочарование решением Израиля нанести удар по зданию иранского консульства в Сирии 1 апреля, заявив, что израильское руководство не продумало время и последствия нападения, в том числе то, как оно может повлиять на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Как отмечается, руководство Пентагона также в частном порядке выразило разочарование по поводу времени нанесения удара по Дамаску, поскольку он мог привести к "катастрофической эскалации".
"Я не думаю, что у них была стратегия ... Израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения", - сказал высокопоставленный представитель администрации.
По словам представителя Пентагона, израильтяне показали, что они гораздо лучше проводят операции, чем планируют.
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"Они удивили нас своим весьма недальновидным планированием за последние несколько месяцев, так что в этом отношении (то, что случилось в) Дамаске, не так уж удивителен", - сказал он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияДжо БайденМинистерство обороны СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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