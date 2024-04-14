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На севере Голанских высот прозвучали сирены тревоги
На севере Голанских высот прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 14.04.2024
На севере Голанских высот прозвучали сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух населенных пунктах на севере Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:22
2024-04-14T04:22
2024-04-14T04:29
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух населенных пунктах на севере Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в (населенных пунктах - ред.) Ортал и Шаал в северной части Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939885678.html
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В мире, Голанские высоты, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сирия, Иран, ООН
На севере Голанских высот прозвучали сирены тревоги
Армия Израиля: на севере Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги