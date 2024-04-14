Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль
Глава Минобороны Италии и премьер Португалии осудили нападение Ирана на Израиль
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявили, что решительно осуждают нападение Ирана на Израиль.
"Правительство Португалии решительно осуждает нападение Ирана на Израиль. Оно призывает к сдержанности, чтобы избежать эскалации насилия", - написал премьер-министр Португалии на своей странице в соцсети Х.
Министр обороны Италии, в свою очередь, заявил, что с тревогой наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке. "Я решительно осуждаю нападение Ирана и его союзников на Израиль, это беспрецедентное действие, которое может привести к существенной эскалации. Мы продолжаем работать, чтобы избежать этого", - написал Крозетто в соцсети Х.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.