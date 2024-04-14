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Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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04:16 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939887138.html
Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль
Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявили, что решительно осуждают нападение Ирана на Израиль. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:16
2024-04-14T04:16
в мире
иран
израиль
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявили, что решительно осуждают нападение Ирана на Израиль. "Правительство Португалии решительно осуждает нападение Ирана на Израиль. Оно призывает к сдержанности, чтобы избежать эскалации насилия", - написал премьер-министр Португалии на своей странице в соцсети Х. Министр обороны Италии, в свою очередь, заявил, что с тревогой наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке. "Я решительно осуждаю нападение Ирана и его союзников на Израиль, это беспрецедентное действие, которое может привести к существенной эскалации. Мы продолжаем работать, чтобы избежать этого", - написал Крозетто в соцсети Х. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939886599.html
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в мире, иран, израиль, португалия, гуидо крозетто, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Португалия, Гуидо Крозетто, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Италия и Португалия осудили нападение Ирана на Израиль

Глава Минобороны Италии и премьер Португалии осудили нападение Ирана на Израиль

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявили, что решительно осуждают нападение Ирана на Израиль.
"Правительство Португалии решительно осуждает нападение Ирана на Израиль. Оно призывает к сдержанности, чтобы избежать эскалации насилия", - написал премьер-министр Португалии на своей странице в соцсети Х.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник
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Министр обороны Италии, в свою очередь, заявил, что с тревогой наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке. "Я решительно осуждаю нападение Ирана и его союзников на Израиль, это беспрецедентное действие, которое может привести к существенной эскалации. Мы продолжаем работать, чтобы избежать этого", - написал Крозетто в соцсети Х.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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Шольц осудил атаку Ирана на Израиль
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В миреИранИзраильПортугалияГуидо КрозеттоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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