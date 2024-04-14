Рейтинг@Mail.ru
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939885678.html
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:00
2024-04-14T04:00
в мире
иран
сирия
израиль
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bc7506dd2513ddf2289be8f88b1c5d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в заявлении командования. "В соответствии с оценкой ситуации у жителей населенных пунктов Северные Голаны, Неватим, Димона, Эйлат - центр, Беэр Шева, Арад больше нет необходимости находиться вблизи защищённого пространства. Получив предупреждение, войдите в защищённое пространство и оставайтесь там 10 минут", - говорится в сообщении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/rakety-1939884404.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939883966.html
иран
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5538c7b0c23f70ef70cbfdfadb4c976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сирия, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Сирия, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ

Израильское командование отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в заявлении командования.
"В соответствии с оценкой ситуации у жителей населенных пунктов Северные Голаны, Неватим, Димона, Эйлат - центр, Беэр Шева, Арад больше нет необходимости находиться вблизи защищённого пространства. Получив предупреждение, войдите в защищённое пространство и оставайтесь там 10 минут", - говорится в сообщении.
Гиперзвуковая ракета Фаттах-2 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане
03:38
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран пообещал Израилю атаку в случае израильского ответа
03:30
 
В миреИранСирияИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала