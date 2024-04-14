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В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в... РИА Новости, 14.04.2024
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2024-04-14T04:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильское командование тыла отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и ряда районов на юге страны, говорится в заявлении командования. "В соответствии с оценкой ситуации у жителей населенных пунктов Северные Голаны, Неватим, Димона, Эйлат - центр, Беэр Шева, Арад больше нет необходимости находиться вблизи защищённого пространства. Получив предупреждение, войдите в защищённое пространство и оставайтесь там 10 минут", - говорится в сообщении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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в мире, иран, сирия, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Сирия, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
Израильское командование отменило распоряжение оставаться вблизи бомбоубежищ