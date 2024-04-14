https://ria.ru/20240414/izrail-1939884134.html

Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ

Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел второй за сутки телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином и проинформировал его об оборонительных... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:34

2024-04-14T03:34

2024-04-14T03:45

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обострение ситуации между ираном и израилем

ллойд остин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел второй за сутки телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином и проинформировал его об оборонительных операциях Израиля на фоне ракетной атаки из Ирана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства."Министр обороны Йоав Галант недавно завершил разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр Галант проинформировал ... (Остина) об оборонительных операциях Израиля перед лицом нападения Ирана и подчеркнул, что оборонное ведомство готово к любым дальнейшим попыткам нападения на государство Израиль", - говорится в сообщении.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/armiya-1939883818.html

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