Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 14.04.2024 (обновлено: 03:45 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939884134.html
Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ
Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел второй за сутки телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином и проинформировал его об оборонительных... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:34
2024-04-14T03:45
в мире
израиль
министерство обороны сша
сша
обострение ситуации между ираном и израилем
ллойд остин
сирия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел второй за сутки телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином и проинформировал его об оборонительных операциях Израиля на фоне ракетной атаки из Ирана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства."Министр обороны Йоав Галант недавно завершил разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр Галант проинформировал ... (Остина) об оборонительных операциях Израиля перед лицом нападения Ирана и подчеркнул, что оборонное ведомство готово к любым дальнейшим попыткам нападения на государство Израиль", - говорится в сообщении.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/armiya-1939883818.html
https://ria.ru/20240414/cnn-1939883039.html
израиль
сша
сирия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, министерство обороны сша, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, ллойд остин, сирия, иран, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Министерство обороны США, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ллойд Остин, Сирия, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона, пишут СМИ

СМИ: министр обороны Израиля проводит разговор с главой Пентагона Остином

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел второй за сутки телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином и проинформировал его об оборонительных операциях Израиля на фоне ракетной атаки из Ирана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.
"Министр обороны Йоав Галант недавно завершил разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр Галант проинформировал ... (Остина) об оборонительных операциях Израиля перед лицом нападения Ирана и подчеркнул, что оборонное ведомство готово к любым дальнейшим попыткам нападения на государство Израиль", - говорится в сообщении.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля"
03:28
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США не подвергались атакам со стороны Ирана, пишут СМИ
03:20
 
В миреИзраильМинистерство обороны СШАСШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемЛлойд ОстинСирияИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала