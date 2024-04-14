https://ria.ru/20240414/izrail-1939883222.html
Байден уже проводит телефонные переговоры с Нетаньяху, сообщают СМИ
Байден уже проводит телефонные переговоры с Нетаньяху, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден уже проводит телефонные переговоры с Нетаньяху, сообщают СМИ
Президент США Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводят телефонные переговоры на фоне атаки Ирана на Израиль, утверждает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:22
2024-04-14T03:22
2024-04-14T03:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводят телефонные переговоры на фоне атаки Ирана на Израиль, утверждает телеканал Fox News. Несколькими минутами ранее Fox анонсировал разговор лидеров двух стран в скором времени. "Этот разговор происходит прямо сейчас", - заверили в эфире Fox News. Официально соответствующая информация по-прежнему не подтверждена. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден уже проводит телефонные переговоры с Нетаньяху, сообщают СМИ
Fox News: Байден уже проводит телефонные переговоры с Нетаньяху
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводят телефонные переговоры на фоне атаки Ирана на Израиль, утверждает телеканал Fox News
.
Несколькими минутами ранее Fox анонсировал разговор лидеров двух стран в скором времени.
"Этот разговор происходит прямо сейчас", - заверили в эфире Fox News.
Официально соответствующая информация по-прежнему не подтверждена.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.