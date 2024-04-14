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На севере Израиля в третий раз прозвучали сирены тревоги
На севере Израиля в третий раз прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 14.04.2024
На севере Израиля в третий раз прозвучали сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в третий раз за полтора часа в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:15
2024-04-14T02:15
2024-04-14T02:15
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в третий раз за полтора часа в северной части Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены воздушной тревоги прозвучали в северном Израиле", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале. Ранее армия Израиля сообщала в 0.29 и 1.46 мск о работе сирен воздушной тревоги в северной части страны. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/pentagon-1939877113.html
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В мире, Израиль, Иран, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
На севере Израиля в третий раз прозвучали сирены тревоги
Армия Израиля: на севере страны в третий раз прозвучали сирены воздушной тревоги