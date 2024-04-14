https://ria.ru/20240414/izrail-1939875473.html

В районе Мертвого моря прозвучали сирены тревоги

В районе Мертвого моря прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 14.04.2024

В районе Мертвого моря прозвучали сирены тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в районе Мертвого моря, а также в районе Иерусалима в Израиле, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:58

2024-04-14T01:58

2024-04-14T01:58

в мире

израиль

иран

сирия

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в районе Мертвого моря, а также в районе Иерусалима в Израиле, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Несколькими минутами ранее сигнал тревоги был объявлен в южной части страны. "Сирены прозвучали в районе Мертвого моря... Сирены прозвучали в районе Иерусалима", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале. В армии добавили, что сигнал тревоги был повторно объявлен на севере страны. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html

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в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем