Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:56
2024-04-14T01:56
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038972_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_f8f4f7524e498cfd36a2a2cd739294f1.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла. "Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории государства Израиль. Пожалуйста, будьте бдительны и действуйте согласно указаниям командования тыла ... Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - говорится в заявлении Хагари. Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.
https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038972_0:0:622:466_1920x0_80_0_0_086f214a57d3a011cd14ec62cda0edd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана

Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля

© Фото : IRNAИранская баллистическая ракета
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : IRNA
Иранская баллистическая ракета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
"Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории государства Израиль. Пожалуйста, будьте бдительны и действуйте согласно указаниям командования тыла ... Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - говорится в заявлении Хагари.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
01:37
Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.
 
В миреИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала