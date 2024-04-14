https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html

Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана

Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:56

2024-04-14T01:56

2024-04-14T01:56

в мире

израиль

иран

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла. "Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории государства Израиль. Пожалуйста, будьте бдительны и действуйте согласно указаниям командования тыла ... Система противовоздушной обороны полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в текущий момент. В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе", - говорится в заявлении Хагари. Представитель армии выразил уверенность, что ЦАХАЛ сделает все возможное для обеспечения безопасности граждан Израиля.

https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html

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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем