Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/izrail-1939866034.html
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:26
2024-04-14T00:26
в мире
израиль
тель-авив
иран
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. Заседание проводится в связи с началом иранской атаки на Израиль с помощью беспилотников. Сообщалось о десятках запущенных дронов. "Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении. Ранее премьер заявил, что Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.
https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html
https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html
израиль
тель-авив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, иран, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в Тель-Авиве

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия.
Заседание проводится в связи с началом иранской атаки на Израиль с помощью беспилотников. Сообщалось о десятках запущенных дронов.
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ
00:24
"Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.
Ранее премьер заявил, что Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ
00:10
 
В миреИзраильТель-АвивИранБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала