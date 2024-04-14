https://ria.ru/20240414/izrail-1939866034.html
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:26
2024-04-14T00:26
2024-04-14T00:26
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биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. Заседание проводится в связи с началом иранской атаки на Израиль с помощью беспилотников. Сообщалось о десятках запущенных дронов. "Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении. Ранее премьер заявил, что Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.
https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html
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в мире, израиль, тель-авив, иран, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в Тель-Авиве