https://ria.ru/20240414/izrail-1939866034.html

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:26

2024-04-14T00:26

2024-04-14T00:26

в мире

израиль

тель-авив

иран

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, сообщила его канцелярия. Заседание проводится в связи с началом иранской атаки на Израиль с помощью беспилотников. Сообщалось о десятках запущенных дронов. "Премьер-министр Биньямин Нетанияху в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении. Ранее премьер заявил, что Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.

https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html

израиль

тель-авив

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, иран, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем