https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html

Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ

Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ

Израиль эвакуировал ряд военных баз, самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:21

2024-04-14T00:21

2024-04-14T00:21

в мире

израиль

иран

ирак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль эвакуировал ряд военных баз, самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильские источники в силах обороны. Как сообщает газета, беспилотники были выпущены в сторону Израиля с запада Ирана и с запада Ирака. "Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939865367.html

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в мире, израиль, иран, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем