https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html
Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ
Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ
Израиль эвакуировал ряд военных баз, самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:21
2024-04-14T00:21
2024-04-14T00:21
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обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль эвакуировал ряд военных баз, самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников, выпущенных в его сторону, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильские источники в силах обороны. Как сообщает газета, беспилотники были выпущены в сторону Израиля с запада Ирана и с запада Ирака. "Израиль эвакуировал некоторые военные базы, запустил самолеты и подготовил средства противовоздушной обороны для перехвата, по его мнению, беспилотников, запущенных со стороны запада Ирана и запада Ирака", - говорится в сообщении издания.
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в мире, израиль, иран, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль эвакуировал несколько военных баз, пишут СМИ
NYT: Израиль эвакуировал несколько военных баз, готовится к перехвату БПЛА