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Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" в ответ на запуск БПЛА с территории Ливана. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:15
2024-04-14T00:15
2024-04-14T00:15
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" в ответ на запуск БПЛА с территории Ливана. "Ранее сегодня с территории Ливана были запущены беспилотные летательные аппараты в направлении (населенных пунктов - ред.) Кфар-Блум и Ханита на севере Израиля. В ответ истребители и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в районах Эль-Хараеб, Вардие и Хилат аль-Даба. Среди пораженных целей были объекты террористической инфраструктуры и военные посты", - сообщила армия Израиля в Telegram-канале. Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля.
https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html
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в мире, израиль, ливан, иран, хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Хезболла, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"