https://ria.ru/20240414/istochnik-1939920640.html

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник

Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Алешки в Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:51

2024-04-14T09:51

2024-04-14T09:51

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Алешки в Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела населённого пункта Алешки Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 18 прилётов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались восемь населённых пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://radiosputnik.ru/20240414/kimakovskiy-1939920099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка