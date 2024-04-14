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Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939920640.html
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник
Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Алешки в Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:51
2024-04-14T09:51
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Алешки в Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела населённого пункта Алешки Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 18 прилётов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались восемь населённых пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://radiosputnik.ru/20240414/kimakovskiy-1939920099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка, каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка
Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области, сообщил источник

При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Алешки в Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела населённого пункта Алешки Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 18 прилётов", - сообщил источник.
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Вчера, 09:38
Всего под огнем противника оказались восемь населённых пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая КаховкаКаховка
 
 
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