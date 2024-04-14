https://ria.ru/20240414/istochnik-1939876029.html

Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник

Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник

Израильская артиллерия открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане, сообщил в воскресенье ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:00

2024-04-14T02:00

2024-04-14T02:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане, сообщил в воскресенье ливанский военно-полевой источник. "Армия Израиля открыла огонь из тяжелой артиллерии по району Хардали рядом с поселением Хием в южном Ливане", - сказал собеседник агентства. По словам источника, под артиллерийским ударом также оказалась долина Слюи, район истока реки Эль-Литани и окрестности поселения Маркаба.

https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хёго, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем