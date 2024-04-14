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Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024
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02:00 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939876029.html
Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник
Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник
Израильская артиллерия открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане, сообщил в воскресенье ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:00
2024-04-14T02:00
в мире
ливан
израиль
хёго
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане, сообщил в воскресенье ливанский военно-полевой источник. "Армия Израиля открыла огонь из тяжелой артиллерии по району Хардали рядом с поселением Хием в южном Ливане", - сказал собеседник агентства. По словам источника, под артиллерийским ударом также оказалась долина Слюи, район истока реки Эль-Литани и окрестности поселения Маркаба.
https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html
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в мире, ливан, израиль, хёго, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ливан, Израиль, Хёго, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Артиллерия Израиля открыла огонь по южному Ливану, заявил источник

Армия Израиля открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по пограничным поселениям в южном Ливане, сообщил в воскресенье ливанский военно-полевой источник.
"Армия Израиля открыла огонь из тяжелой артиллерии по району Хардали рядом с поселением Хием в южном Ливане", - сказал собеседник агентства.
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По словам источника, под артиллерийским ударом также оказалась долина Слюи, район истока реки Эль-Литани и окрестности поселения Маркаба.
 
В миреЛиванИзраильХёгоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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