https://ria.ru/20240414/israel-1940013419.html

Белый дом заявил о готовности США защищать Израиль

Белый дом заявил о готовности США защищать Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Белый дом заявил о готовности США защищать Израиль

США готовы безоговорочно встать на защиту Израиля, несмотря на существующие разногласия, если тот вновь подвергнется нападению, заявил в воскресенье журналистам РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:59

2024-04-14T20:59

2024-04-14T21:02

в мире

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тегеран (город)

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министерство обороны сша

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США готовы безоговорочно встать на защиту Израиля, несмотря на существующие разногласия, если тот вновь подвергнется нападению, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "На мой взгляд, на протяжение последних 10 дней мы продемонстрировали, что, несмотря на наличие некоторых разногласий, США поддерживают Израиль и безоговорочно встанут на его защиту в случае, если страна вновь подвергнется нападению. Прошлой ночью мы продемонстрировали это", - сказал американский чиновник. Он добавил, что США рассматривают субботнюю атаку Тегерана против Израиля как безрассудный и опасный акт, который чреват более широкой эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. "Израиль ясно дал понять, что не ищет значительной эскалации с Ираном. Это не то, чего они хотят. Они хотят защищать себя", - сообщил чиновник.По его словам, атака была подавлена, никакая инфраструктура не повреждена, около 99% запущенных Ираном ракет и БПЛА были сбиты."В случае успеха атака могла бы привести к неконтролируемой эскалации", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.Чиновник добавил, что американский президент Джо "Байден 10 дней назад проинструктировал силы США о необходимости защищать Израиль самыми широкими средствами". Байдена информируют о ситуации несколько раз в день, добавил он.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html

израиль

сша

тегеран (город)

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в мире, израиль, сша, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году