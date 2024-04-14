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Армия Израиля не стала вносить изменений в инструкции безопасности - РИА Новости, 14.04.2024
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18:32 14.04.2024 (обновлено: 18:42 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/israel-1939995409.html
Армия Израиля не стала вносить изменений в инструкции безопасности
Армия Израиля не стала вносить изменений в инструкции безопасности - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля не стала вносить изменений в инструкции безопасности
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставила без изменений инструкции безопасности, до вечера понедельника закрыты учебные заведения, запрещены собрания более тысячи... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:32
2024-04-14T18:42
израиль
в мире
сирия
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставила без изменений инструкции безопасности, до вечера понедельника закрыты учебные заведения, запрещены собрания более тысячи человек.В субботу Армия обороны Израиля внесла изменения в инструкции по обороне Командования тыла, запретив в силу сложившейся ситуации всю образовательную деятельность на территории страны, в так называемых "зеленых зонах" также запрещаются собрания более тысячи человек одновременно."После оценки ситуации... предписания Командования тыла остаются неизменными и действуют до завтрашнего дня, понедельника, 15.04.2024, до 23.00 по израильскому времени (совпадает с мск)", - говорится в сообщении армии в её Telegram-канале.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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израиль, в мире, сирия, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
Израиль, В мире, Сирия, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Армия Израиля не стала вносить изменений в инструкции безопасности

ЦАХАЛ оставил инструкции безопасности без изменений, Израиль запретил собрания

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставила без изменений инструкции безопасности, до вечера понедельника закрыты учебные заведения, запрещены собрания более тысячи человек.
В субботу Армия обороны Израиля внесла изменения в инструкции по обороне Командования тыла, запретив в силу сложившейся ситуации всю образовательную деятельность на территории страны, в так называемых "зеленых зонах" также запрещаются собрания более тысячи человек одновременно.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
"После оценки ситуации... предписания Командования тыла остаются неизменными и действуют до завтрашнего дня, понедельника, 15.04.2024, до 23.00 по израильскому времени (совпадает с мск)", - говорится в сообщении армии в её Telegram-канале.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
 
ИзраильВ миреСирияМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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