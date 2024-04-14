https://ria.ru/20240414/ispaniya-1939884956.html

Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:48

2024-04-14T03:48

2024-04-14T03:48

в мире

иран

сирия

ближний восток

педро санчес

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро Санчес в соцсети X. "Мы с максимальной обеспокоенностью следим за событиями на Ближнем Востоке. Необходимо любой ценой избегать региональной эскалации", - написал Санчес. Он добавил, что Мадрид находится в постоянном контакте с посольствами в регионе, которые продолжают работать, чтобы предоставлять услуги испанцам. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html

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иран

сирия

ближний восток

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в мире, иран, сирия, ближний восток, педро санчес, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем