Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке
Премьер Испании Санчес призвал любой ценой избегать эскалации на Ближнем Востоке
© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро Санчес в соцсети X.
"Мы с максимальной обеспокоенностью следим за событиями на Ближнем Востоке. Необходимо любой ценой избегать региональной эскалации", - написал Санчес.
Он добавил, что Мадрид находится в постоянном контакте с посольствами в регионе, которые продолжают работать, чтобы предоставлять услуги испанцам.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.