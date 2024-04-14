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Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
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03:48 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ispaniya-1939884956.html
Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке
Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке
Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:48
2024-04-14T03:48
в мире
иран
сирия
ближний восток
педро санчес
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро Санчес в соцсети X. "Мы с максимальной обеспокоенностью следим за событиями на Ближнем Востоке. Необходимо любой ценой избегать региональной эскалации", - написал Санчес. Он добавил, что Мадрид находится в постоянном контакте с посольствами в регионе, которые продолжают работать, чтобы предоставлять услуги испанцам. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html
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иран
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в мире, иран, сирия, ближний восток, педро санчес, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Сирия, Ближний Восток, Педро Санчес, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

Премьер Испании Санчес призвал любой ценой избегать эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Испания с максимальной обеспокоенностью следит за событиями на Ближнем Востоке, призывает любой ценой избегать эскалации в регионе, заявил премьер страны Педро Санчес в соцсети X.
"Мы с максимальной обеспокоенностью следим за событиями на Ближнем Востоке. Необходимо любой ценой избегать региональной эскалации", - написал Санчес.
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Он добавил, что Мадрид находится в постоянном контакте с посольствами в регионе, которые продолжают работать, чтобы предоставлять услуги испанцам.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
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В миреИранСирияБлижний ВостокПедро СанчесАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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