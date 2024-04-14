В Иране назвали цели операции в отношении Израиля
Глава генштаба ВС Ирана: целью операции были израильская авиабаза и информцентр
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Целями операции "Правдивое обещание", осуществленной Ираном минувшей ночью против Израиля, были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим", заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова передает агентство Fars.
Операция "Правдивое обещание" была проведена Ираном в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Дамаске в начале апреля.
"Эта операция была спланирована таким образом, чтобы целью стал и крупный разведывательный центр в горном массиве Джебель-эш-Шейх на границе Сирии с оккупированной (Израилем - ред.) Палестиной, предоставивший сионистам необходимую информацию для совершения этого преступления (разрушения консульства - ред.), и авиабаза "Неватим", с которой самолеты F-35 отправлялись, чтобы нанести удар по нашему консульству в Дамаске", - сказал он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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