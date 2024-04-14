https://ria.ru/20240414/irana-1939923961.html

В Иране назвали цели операции в отношении Израиля

В Иране назвали цели операции в отношении Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

В Иране назвали цели операции в отношении Израиля

Целями операции "Правдивое обещание", осуществленной Ираном минувшей ночью против Израиля, были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:10

2024-04-14T10:10

2024-04-14T12:06

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Целями операции "Правдивое обещание", осуществленной Ираном минувшей ночью против Израиля, были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим", заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова передает агентство Fars.Операция "Правдивое обещание" была проведена Ираном в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Дамаске в начале апреля."Эта операция была спланирована таким образом, чтобы целью стал и крупный разведывательный центр в горном массиве Джебель-эш-Шейх на границе Сирии с оккупированной (Израилем - ред.) Палестиной, предоставивший сионистам необходимую информацию для совершения этого преступления (разрушения консульства - ред.), и авиабаза "Неватим", с которой самолеты F-35 отправлялись, чтобы нанести удар по нашему консульству в Дамаске", - сказал он.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:10 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем