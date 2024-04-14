https://ria.ru/20240414/iran-1939976412.html

Востоковед назвал атаку Ирана на Израиль политическим мероприятием

Востоковед назвал атаку Ирана на Израиль политическим мероприятием - РИА Новости, 14.04.2024

Востоковед назвал атаку Ирана на Израиль политическим мероприятием

Атака Ирана на Израиль является больше политическим, чем военным мероприятием, так как Тегеран заранее предупреждал, что готовится нанести удары, но поддержка... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:48

2024-04-14T15:48

2024-04-14T15:48

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

высшая школа экономики (вшэ)

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Атака Ирана на Израиль является больше политическим, чем военным мероприятием, так как Тегеран заранее предупреждал, что готовится нанести удары, но поддержка союзников Ирана показала их солидарность с Тегераном в борьбе с Израилем, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. "Это было, с моей точки зрения, больше политическое мероприятие, чем военное. Если кто-то хочет на кого-то напасть и хочет этому кому-то нанести серьезный урон, то он этого кого-то не предупреждает о том, что я вот сейчас вот-вот начну в тебя пулять. А Иран очень аккуратно и настойчиво анонсировал эту свою атаку, и чуть ли не до минуты", - рассказал Чупрыгин. Эксперт отметил, что атака на Израиль была вынужденной, чтобы Тегеран мог сохранить свой авторитет после израильского удара по иранскому консульству. "Предупреждения о готовящемся ударе по Израилю говорят о том, что не очень-то Иран хочет открытой войны с Израилем. Но Иран понимал, что ему надо что-то как-то ответить на дамасский инцидент. Вот он, собственно говоря, и ответил, иначе бы они от него стали отворачиваться его собственные прокси", - добавил он. По мнению эксперта, тот факт, что ряд ударов был нанесен йеменскими хуситами и представителями "Хезболлах", показывает, что Тегеран "проверил на вшивость" своих союзников. Кроме того, Иран получил подтверждение того, что США и Великобритания готовы защищать Израиль. "Подавляющее большинство запущенных ракет и БПЛА были сбиты американской и британской палубной авиацией, которая была поднята в воздух. Большая часть не долетела вообще до Израиля. Даже иорданцы сбили какую-то одну или две летящих цели. Иран убедился в том, что США и Великобритания Израиль не оставят в этой ситуации без поддержки", - подчеркнул он. В вопросе обострения обстановки на Ближнем Востоке, многое, по словам Чупрыгина, будет зависеть от того, какой ответ выберет Израиль. По словам эксперта, несмотря на то, что США как главный союзник Израиля "уже несколько раз заявили, что не будут участвовать в ответе", риски израильских ударов по ядерным объектам Ирана сохраняются. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html

израиль

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T15:48 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), высшая школа экономики (вшэ), хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем