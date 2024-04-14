https://ria.ru/20240414/iran-1939934991.html
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране - РИА Новости, 14.04.2024
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
Российские туристы находятся в Иране в экскурсионных турах, их число уточняется, по предварительным данным, их десятки, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:23
2024-04-14T11:23
2024-04-14T11:52
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космос - риа наука
иран
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израиль
ассоциация туроператоров россии (атор)
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские туристы находятся в Иране в экскурсионных турах, их число уточняется, по предварительным данным, их десятки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России – но их, по предварительным данным, очень мало – десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников", - сообщили в АТОР. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
2024-04-14T11:23
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PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, космос - риа наука, иран, сирия, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша
Туризм, В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Сирия, Израиль, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
АТОР: десятки туристов из России сейчас находятся в Иране в экскурсионных турах
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Российские туристы находятся в Иране в экскурсионных турах, их число уточняется, по предварительным данным, их десятки, говорится в сообщении
Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России – но их, по предварительным данным, очень мало – десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников", - сообщили в АТОР.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.