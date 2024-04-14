https://ria.ru/20240414/iran-1939931074.html
Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем
Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем
Тегеран передал Вашингтону послание через посольство Швейцарии, в котором предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:00
2024-04-14T11:00
2024-04-14T12:40
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Тегеран передал Вашингтону послание через посольство Швейцарии, в котором предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова передает агентство Tasnim. "Мы передали США через посольство Швейцарии послание о том, что если США захотят сотрудничать (с Израилем - ред.) в агрессивных действиях сионистов или участвовать (в этих действиях - ред.) благодаря возможностям, которые у них (США - ред.) есть в регионе, и эта информация для нас подтвердится, американские базы и личный состав в регионе не будут в безопасности, и мы будем рассматривать его (личный состав - ред.) как агрессора и применим по отношении к нему необходимые меры", - сказал Багери. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, сша, израиль, иран, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Израиль, Иран, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем
Глава генштаба ВС Ирана: базы США на Ближнем Востоке не будут в безопасности
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости.
Тегеран передал Вашингтону послание через посольство Швейцарии, в котором предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова передает агентство Tasnim
.
"Мы передали США через посольство Швейцарии послание о том, что если США захотят сотрудничать (с Израилем - ред.) в агрессивных действиях сионистов или участвовать (в этих действиях - ред.) благодаря возможностям, которые у них (США - ред.) есть в регионе, и эта информация для нас подтвердится, американские базы и личный состав в регионе не будут в безопасности, и мы будем рассматривать его (личный состав - ред.) как агрессора и применим по отношении к нему необходимые меры", - сказал Багери.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.