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Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2024
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02:59 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html
Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД
Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2024
Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД
Иран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы, сообщило министерство... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:59
2024-04-14T02:59
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы, сообщило министерство иностранных дел страны. МИД Ирана на фоне атаки по Израилю заявил также, что решительно намерен защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы, соблюдая принципы Устава ООН. "Исламская республика Иран в случае необходимости без колебаний предпримет дополнительные оборонительные действия для защиты своих законных интересов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. МИД также указал, что обращение к оборонительным мерам после атаки Израиля демонстрирует "ответственный подход Ирана к миру и безопасности в регионе и в мире". Тегеран использовал свое право на самооборону в ответ на агрессию Израиля, добавили в ведомстве. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html
https://ria.ru/20240414/reuters-1939878289.html
https://ria.ru/20240414/n-1939880583.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД

МИД Ирана заявил о готовности страны принять дополнительные оборонительные меры

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы, сообщило министерство иностранных дел страны.
МИД Ирана на фоне атаки по Израилю заявил также, что решительно намерен защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы, соблюдая принципы Устава ООН.
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"Исламская республика Иран в случае необходимости без колебаний предпримет дополнительные оборонительные действия для защиты своих законных интересов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
МИД также указал, что обращение к оборонительным мерам после атаки Израиля демонстрирует "ответственный подход Ирана к миру и безопасности в регионе и в мире". Тегеран использовал свое право на самооборону в ответ на агрессию Израиля, добавили в ведомстве.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильТегеран (город)ООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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