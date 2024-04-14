https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html

Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД

Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2024

Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД

Иран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы, сообщило министерство... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:59

2024-04-14T02:59

2024-04-14T02:59

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

оон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы, сообщило министерство иностранных дел страны. МИД Ирана на фоне атаки по Израилю заявил также, что решительно намерен защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы, соблюдая принципы Устава ООН. "Исламская республика Иран в случае необходимости без колебаний предпримет дополнительные оборонительные действия для защиты своих законных интересов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. МИД также указал, что обращение к оборонительным мерам после атаки Израиля демонстрирует "ответственный подход Ирана к миру и безопасности в регионе и в мире". Тегеран использовал свое право на самооборону в ответ на агрессию Израиля, добавили в ведомстве. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html

https://ria.ru/20240414/reuters-1939878289.html

https://ria.ru/20240414/n-1939880583.html

иран

израиль

тегеран (город)

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем