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На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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02:23 14.04.2024 (обновлено: 02:28 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/hadath-1939878187.html
На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ
На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ
Осколки ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город, сообщает корреспондент телеканала al Hadath. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:23
2024-04-14T02:28
в мире
амман (город)
иордания
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТУНИС, 14 апр – РИА Новости. Осколки ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город, сообщает корреспондент телеканала al Hadath.Ранее СМИ сообщали о разрывах в небе над столицей Иордании Амманом. Сообщалось, что разрывы имеют отношение к работе сил ПВО королевства, сбивающих летящие в сторону Израиля иранские БПЛА и крылатые ракеты."Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане", - сообщает корреспондент.По данным телеканала, осколки сбитых ракет упали также и в других частях королевства, кое-где вызвав пожары.
https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html
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амман (город)
иордания
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в мире, амман (город), иордания, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Амман (город), Иордания, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ

Al Hadath: на иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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ТУНИС, 14 апр – РИА Новости. Осколки ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город, сообщает корреспондент телеканала al Hadath.
Ранее СМИ сообщали о разрывах в небе над столицей Иордании Амманом. Сообщалось, что разрывы имеют отношение к работе сил ПВО королевства, сбивающих летящие в сторону Израиля иранские БПЛА и крылатые ракеты.
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"Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане", - сообщает корреспондент.
По данным телеканала, осколки сбитых ракет упали также и в других частях королевства, кое-где вызвав пожары.
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В миреАмман (город)ИорданияИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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