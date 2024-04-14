https://ria.ru/20240414/hadath-1939878187.html

На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ

На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

На Амман упали осколки ракеты, сбитой силами ПВО, пишут СМИ

Осколки ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город, сообщает корреспондент телеканала al Hadath. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:23

2024-04-14T02:23

2024-04-14T02:28

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амман (город)

иордания

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТУНИС, 14 апр – РИА Новости. Осколки ракеты, сбитой ПВО над иорданским Амманом, упали на город, сообщает корреспондент телеканала al Hadath.Ранее СМИ сообщали о разрывах в небе над столицей Иордании Амманом. Сообщалось, что разрывы имеют отношение к работе сил ПВО королевства, сбивающих летящие в сторону Израиля иранские БПЛА и крылатые ракеты."Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане", - сообщает корреспондент.По данным телеканала, осколки сбитых ракет упали также и в других частях королевства, кое-где вызвав пожары.

https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html

https://ria.ru/20240414/istochnik-1939876029.html

амман (город)

иордания

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в мире, амман (город), иордания, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем