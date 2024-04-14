https://ria.ru/20240414/gryzuny-1939885480.html
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов - РИА Новости, 14.04.2024
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов
Если дамба в Орске строилась по проекту, то грызунам было бы "нечего делать" рядом с ней: там нет кормовой базы, к тому же, грызуны не создают жилища у воды,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:55
2024-04-14T03:55
2024-04-14T03:55
прорыв дамбы в орске
происшествия
орск
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Если дамба в Орске строилась по проекту, то грызунам было бы "нечего делать" рядом с ней: там нет кормовой базы, к тому же, грызуны не создают жилища у воды, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров. Ранее генеральный подрядчик компании "Спецстрой", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергей Комаров заявил, что дамбу прорвало из-за грызунов. По его словам, хватило бы "двух-, трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу". "Если строилось по проекту, укатано из плотных глин на каком-то более серьезном основании, там грызунам делать было бы нечего вообще. Они были бы только в самом верхнем слое каких-то более мягких грунтов, которые не переуплотненные и которые не укатывали катками при строительстве тела дамбы", - сказал Федоров. По его словам, уплотненный грунт для грызунов - "не лучшее место для строительства жилища". "Там нечего им грызть. На дамбе для стандартных видов грызунов, начиная от сусликов, полевок, нет кормовой базы, им нужно поле рядом, лучше с зерновыми культурами", - заявил эксперт. Он также добавил, что грызуны не будут строить большое жилище рядом с водой, понимая, что оно может быть затоплено в любой момент. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
https://ria.ru/20240413/orsk-1939820233.html
https://ria.ru/20240413/orsk-1939802887.html
https://ria.ru/20240413/orsk-1939783487.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прорыв дамбы в орске, происшествия, орск
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов
Ученый Федоров: грызуны вряд ли стали бы жить у дамбы в Орске
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Если дамба в Орске строилась по проекту, то грызунам было бы "нечего делать" рядом с ней: там нет кормовой базы, к тому же, грызуны не создают жилища у воды, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров.
Ранее генеральный подрядчик компании "Спецстрой
", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергей Комаров
заявил, что дамбу прорвало из-за грызунов. По его словам, хватило бы "двух-, трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу".
"Если строилось по проекту, укатано из плотных глин на каком-то более серьезном основании, там грызунам делать было бы нечего вообще. Они были бы только в самом верхнем слое каких-то более мягких грунтов, которые не переуплотненные и которые не укатывали катками при строительстве тела дамбы", - сказал Федоров.
По его словам, уплотненный грунт для грызунов - "не лучшее место для строительства жилища".
"Там нечего им грызть. На дамбе для стандартных видов грызунов, начиная от сусликов, полевок, нет кормовой базы, им нужно поле рядом, лучше с зерновыми культурами", - заявил эксперт.
Он также добавил, что грызуны не будут строить большое жилище рядом с водой, понимая, что оно может быть затоплено в любой момент.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал
, произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.