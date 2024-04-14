https://ria.ru/20240414/gryzuny-1939885480.html

Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов

Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов - РИА Новости, 14.04.2024

Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов

Если дамба в Орске строилась по проекту, то грызунам было бы "нечего делать" рядом с ней: там нет кормовой базы, к тому же, грызуны не создают жилища у воды,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:55

2024-04-14T03:55

2024-04-14T03:55

прорыв дамбы в орске

происшествия

орск

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Если дамба в Орске строилась по проекту, то грызунам было бы "нечего делать" рядом с ней: там нет кормовой базы, к тому же, грызуны не создают жилища у воды, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров. Ранее генеральный подрядчик компании "Спецстрой", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергей Комаров заявил, что дамбу прорвало из-за грызунов. По его словам, хватило бы "двух-, трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу". "Если строилось по проекту, укатано из плотных глин на каком-то более серьезном основании, там грызунам делать было бы нечего вообще. Они были бы только в самом верхнем слое каких-то более мягких грунтов, которые не переуплотненные и которые не укатывали катками при строительстве тела дамбы", - сказал Федоров. По его словам, уплотненный грунт для грызунов - "не лучшее место для строительства жилища". "Там нечего им грызть. На дамбе для стандартных видов грызунов, начиная от сусликов, полевок, нет кормовой базы, им нужно поле рядом, лучше с зерновыми культурами", - заявил эксперт. Он также добавил, что грызуны не будут строить большое жилище рядом с водой, понимая, что оно может быть затоплено в любой момент. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

https://ria.ru/20240413/orsk-1939820233.html

https://ria.ru/20240413/orsk-1939802887.html

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орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

прорыв дамбы в орске, происшествия, орск