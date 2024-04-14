https://ria.ru/20240414/golovina-1939987380.html
Умерла актриса Инна Головина
Умерла актриса Инна Головина - РИА Новости, 14.04.2024
Умерла актриса Инна Головина
Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте театра. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:16
2024-04-14T17:16
2024-04-14T20:39
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте театра. "Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится", — говорится в сообщении. Театр также выразил соболезнования родным и близким Головиной. "Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека", — сказано в публикации. Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, после нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара окончила ВГИК, в 2003 году была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского. Она играла Фриду в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине", Зинаиду Михайловну в "Иване Васильевиче…" и другие роли. Кроме того, Головина снималась в сериалах "Склифосовский-6", "Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".
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саратов, вгик
Умерла актриса Инна Головина
Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина умерла на 50-м году жизни
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни на 50-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте
театра.
"Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение. Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится", — говорится в сообщении.
Театр также выразил соболезнования родным и близким Головиной. "Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека", — сказано в публикации.
Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, после нескольких лет работы в театрах Саратова
и Краснодара
окончила ВГИК
, в 2003 году была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского. Она играла Фриду в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине", Зинаиду Михайловну в "Иване Васильевиче…" и другие роли. Кроме того, Головина снималась в сериалах "Склифосовский-6", "Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".