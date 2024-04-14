https://ria.ru/20240414/germaniya-1939878850.html

Германия предупредила о последствиях удара Ирана по Израилю

Германия предупредила о последствиях удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024

Германия предупредила о последствиях удара Ирана по Израилю

Германия выступила с предупреждением, что удары Ирана по территории Израиля могут ввергнуть регион в хаос, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:38

2024-04-14T02:38

2024-04-14T02:38

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Германия выступила с предупреждением, что удары Ирана по территории Израиля могут ввергнуть регион в хаос, передает агентство Франс Пресс. "Берлин предупреждает, что удары Ирана по Израилю могут ввергнуть регион "в хаос", - говорится в сообщении агентства. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что остав

https://ria.ru/20240414/velikobritaniya-1939877481.html

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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем