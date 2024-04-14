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Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 14.04.2024
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23:19 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/gaza-1940027938.html
Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе
Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 14.04.2024
Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ ООН, созванном в связи с атакой Ирана на Израиль, заявил об общей ответственности за обеспечение... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:19
2024-04-14T23:19
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
иран
израиль
сирия
антониу гутерреш
оон
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ ООН, созванном в связи с атакой Ирана на Израиль, заявил об общей ответственности за обеспечение немедленного прекращения огня в секторе Газа. "На нас лежит общая ответственность за обеспечение немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, безоговорочного освобождения всех заложников, а также беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - сказал Гутерреш. "На нас лежит общая ответственность за прекращение насилия на оккупированном Западном Берегу, деэскалацию ситуации вдоль "голубой линии" и восстановление безопасного судоходства в Красном море. На нас лежит общая ответственность за работу во имя мира. Региональный и глобальный мир и безопасность подрываются с каждым часом. Ни регион, ни мир не могут позволить себе новых войн", - подчеркнул он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html
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иран
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обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран, израиль, сирия, антониу гутерреш, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша
Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Иран, Израиль, Сирия, Антониу Гутерреш, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США
Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе

Гутерреш в СБ ООН заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ ООН, созванном в связи с атакой Ирана на Израиль, заявил об общей ответственности за обеспечение немедленного прекращения огня в секторе Газа.
"На нас лежит общая ответственность за обеспечение немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, безоговорочного освобождения всех заложников, а также беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - сказал Гутерреш.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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"На нас лежит общая ответственность за прекращение насилия на оккупированном Западном Берегу, деэскалацию ситуации вдоль "голубой линии" и восстановление безопасного судоходства в Красном море. На нас лежит общая ответственность за работу во имя мира. Региональный и глобальный мир и безопасность подрываются с каждым часом. Ни регион, ни мир не могут позволить себе новых войн", - подчеркнул он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ миреИранИзраильСирияАнтониу ГутеррешООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны США
 
 
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