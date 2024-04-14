https://ria.ru/20240414/gaza-1940027938.html

Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе

Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 14.04.2024

Гутерреш заявил об общей ответственности за прекращение огня в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ ООН, созванном в связи с атакой Ирана на Израиль, заявил об общей ответственности за обеспечение... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:19

2024-04-14T23:19

2024-04-14T23:19

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

иран

израиль

сирия

антониу гутерреш

оон

армия обороны израиля (цахал)

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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании СБ ООН, созванном в связи с атакой Ирана на Израиль, заявил об общей ответственности за обеспечение немедленного прекращения огня в секторе Газа. "На нас лежит общая ответственность за обеспечение немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, безоговорочного освобождения всех заложников, а также беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - сказал Гутерреш. "На нас лежит общая ответственность за прекращение насилия на оккупированном Западном Берегу, деэскалацию ситуации вдоль "голубой линии" и восстановление безопасного судоходства в Красном море. На нас лежит общая ответственность за работу во имя мира. Региональный и глобальный мир и безопасность подрываются с каждым часом. Ни регион, ни мир не могут позволить себе новых войн", - подчеркнул он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html

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обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран, израиль, сирия, антониу гутерреш, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша