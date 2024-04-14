https://ria.ru/20240414/gaza-1939899409.html
Северо-восток сектора Газа подвергся обстрелу, сообщают СМИ
Северо-восток сектора Газа подвергся обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Северо-восток сектора Газа подвергся обстрелу, сообщают СМИ
Восточные районы севера сектора Газа подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщило палестинское информационное агентство "Шехаб". РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:20
2024-04-14T07:20
2024-04-14T07:20
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Восточные районы севера сектора Газа подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщило палестинское информационное агентство "Шехаб". "Зафиксирован интенсивный артиллерийский обстрел восточных районов севера сектора Газа", - передает агентство.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Израиль
Северо-восток сектора Газа подвергся обстрелу, сообщают СМИ
"Шехаб": север сектора Газа подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу