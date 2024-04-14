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Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из подтопляемой зоны - РИА Новости, 14.04.2024
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14:55 14.04.2024 (обновлено: 17:44 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/evakuatsiya-1939967519.html
Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из подтопляемой зоны
Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из подтопляемой зоны - РИА Новости, 14.04.2024
Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из подтопляемой зоны
Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил об отказе части жителей эвакуироваться из подтопляемой зоны и в очередной раз призвал граждан это сделать, так как... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:55
2024-04-14T17:44
происшествия
тобол (река)
курганская область
россия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил об отказе части жителей эвакуироваться из подтопляемой зоны и в очередной раз призвал граждан это сделать, так как идет большой объем воды в реке Тобол. "Выехали на несколько участков дамбы, в микрорайоны и СНТ в зоне подтопления. Эвакогруппы работают, проходя уже по третьему и пятому кругу от дома к дому, но до сих пор не все верят, что оставаться в подтопляемой зоне опасно, и отказываются выезжать. Земляки, мы будем бороться за всех вас и за наш город. Все службы нацелены на это. Но повторяю, когда придёт вода, эвакуироваться может быть поздно, поскольку объем воды идёт большой, а сбросы пока не прекращаются", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что эвакуироваться надо сейчас. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курганская область, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курганская область, Россия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жителей Курганской области призвали эвакуироваться из подтопляемой зоны

Шумков призвал жителей Курганской области не отказываться от эвакуации

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкМешки с глиной и песком на дамбе вдоль берега реки Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане. 14 апреля 2024
Мешки с глиной и песком на дамбе вдоль берега реки Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Мешки с глиной и песком на дамбе вдоль берега реки Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане. 14 апреля 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил об отказе части жителей эвакуироваться из подтопляемой зоны и в очередной раз призвал граждан это сделать, так как идет большой объем воды в реке Тобол.
"Выехали на несколько участков дамбы, в микрорайоны и СНТ в зоне подтопления. Эвакогруппы работают, проходя уже по третьему и пятому кругу от дома к дому, но до сих пор не все верят, что оставаться в подтопляемой зоне опасно, и отказываются выезжать. Земляки, мы будем бороться за всех вас и за наш город. Все службы нацелены на это. Но повторяю, когда придёт вода, эвакуироваться может быть поздно, поскольку объем воды идёт большой, а сбросы пока не прекращаются", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что эвакуироваться надо сейчас.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияТобол (река)Курганская областьРоссияВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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