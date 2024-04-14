Посла Ирана вызвали в МИД Франции
МИД Франции вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Посла Ирана во Франции вызвали в МИД республики на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил глава ведомства Стефан Сежурне.
"Атака Ирана подвергает риску не только Израиль, но также безопасность наших сил и воздушное пространство наших арабских партнеров... Я попросил службы министерства вызвать посла Ирана, чтобы выразить эту твердую убежденность", - заявил Сежурне в эфире телеканалаFrance 2.
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Он подчеркнул, что приоритетом остается безопасность французских граждан на местах.
Ранее МИД Франции рекомендовал своим гражданам временно покинуть Иран и воздержаться от поездок в Ливан, Израиль и на палестинские территории.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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