https://ria.ru/20240414/eskalatsiya-1940024699.html

Посла Ирана вызвали в МИД Франции

Посла Ирана вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 14.04.2024

Посла Ирана вызвали в МИД Франции

Посла Ирана во Франции вызвали в МИД республики на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил глава ведомства Стефан Сежурне. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:48

2024-04-14T22:48

2024-04-14T22:48

в мире

иран

израиль

сирия

стефан сежурне

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_0:164:3025:1865_1920x0_80_0_0_c6b31f1838483ec308df92f0064135f5.jpg

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Посла Ирана во Франции вызвали в МИД республики на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил глава ведомства Стефан Сежурне. "Атака Ирана подвергает риску не только Израиль, но также безопасность наших сил и воздушное пространство наших арабских партнеров... Я попросил службы министерства вызвать посла Ирана, чтобы выразить эту твердую убежденность", - заявил Сежурне в эфире телеканалаFrance 2. Он подчеркнул, что приоритетом остается безопасность французских граждан на местах. Ранее МИД Франции рекомендовал своим гражданам временно покинуть Иран и воздержаться от поездок в Ливан, Израиль и на палестинские территории. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

иран

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сирия, стефан сежурне, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году