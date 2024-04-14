Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 14.04.2024 (обновлено: 23:08 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/eskalatsiya-1940023593.html
Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ
Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ - РИА Новости, 14.04.2024
Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:32
2024-04-14T23:08
в мире
ближний восток
оаэ
россия
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
сергей лавров
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил им, что Венгрия надеется на предотвращение эскалации на Ближнем Востоке."Я сказал обоим коллегам, что, согласно надеждам Венгрии, еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации. Однако это будет возможным только в том случае, если все значительные игроки мировой политики будут вести себя ответственно в последующий период. Из разговоров я вижу, что не только мы, венгры, заинтересованы в предотвращении распространения конфликта на Ближнем Востоке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
ближний восток
оаэ
россия
сирия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, оаэ, россия, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), сергей лавров, петер сийярто, сирия, венгрия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ближний Восток, ОАЭ, Россия, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сергей Лавров, Петер Сийярто, Сирия, Венгрия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ

Сийярто обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил им, что Венгрия надеется на предотвращение эскалации на Ближнем Востоке.
"Я сказал обоим коллегам, что, согласно надеждам Венгрии, еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации. Однако это будет возможным только в том случае, если все значительные игроки мировой политики будут вести себя ответственно в последующий период. Из разговоров я вижу, что не только мы, венгры, заинтересованы в предотвращении распространения конфликта на Ближнем Востоке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреБлижний ВостокОАЭРоссияМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сергей ЛавровПетер СийяртоСирияВенгрияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала