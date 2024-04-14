Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ
Сийярто обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ
© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил им, что Венгрия надеется на предотвращение эскалации на Ближнем Востоке.
"Я сказал обоим коллегам, что, согласно надеждам Венгрии, еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации. Однако это будет возможным только в том случае, если все значительные игроки мировой политики будут вести себя ответственно в последующий период. Из разговоров я вижу, что не только мы, венгры, заинтересованы в предотвращении распространения конфликта на Ближнем Востоке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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