https://ria.ru/20240414/eskalatsiya-1940023593.html

Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ

Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ - РИА Новости, 14.04.2024

Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД России и ОАЭ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:32

2024-04-14T22:32

2024-04-14T23:08

в мире

ближний восток

оаэ

россия

министерство обороны сша

армия обороны израиля (цахал)

сергей лавров

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил им, что Венгрия надеется на предотвращение эскалации на Ближнем Востоке."Я сказал обоим коллегам, что, согласно надеждам Венгрии, еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации. Однако это будет возможным только в том случае, если все значительные игроки мировой политики будут вести себя ответственно в последующий период. Из разговоров я вижу, что не только мы, венгры, заинтересованы в предотвращении распространения конфликта на Ближнем Востоке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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