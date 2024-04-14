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ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ
ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ
Средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает телеканал Al Qahera News со... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:28
2024-04-14T00:28
2024-04-14T00:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник в египетских органах безопасности. "Египетская противовоздушная оборона находится в состоянии повышенной готовности", - заявил источник телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.
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в мире, египет, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ
Al Qahera News: ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности