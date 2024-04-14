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ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ

ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

ПВО Египта привели в состояние повышенной готовности, пишут СМИ

Средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает телеканал Al Qahera News со... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:28

2024-04-14T00:28

2024-04-14T00:28

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египет

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Египта приведены в состояние повышенной готовности на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник в египетских органах безопасности. "Египетская противовоздушная оборона находится в состоянии повышенной готовности", - заявил источник телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.

https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

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в мире, египет, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем