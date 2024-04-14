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Сунак сообщил об отражении иранских дронов, атаковавших Израиль

Сунак сообщил об отражении иранских дронов, атаковавших Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Сунак сообщил об отражении иранских дронов, атаковавших Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в соцсети X о том, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:05

2024-04-14T15:05

2024-04-14T15:05

в мире

израиль

иран

сирия

риши сунак

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в соцсети X о том, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. "Я могу подтвердить, что наши самолеты сбили некоторое количество иранских дронов", - заявил он на опубликованном в соцсети видео. Ранее Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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сирия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T15:05 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сирия, риши сунак, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем