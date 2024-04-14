https://ria.ru/20240414/drony-1939872703.html
Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ
Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ
Средствам ПВО США удалось перехватить несколько иранских беспилотников, их точное количество и место перехвата не называется, передает телеканал CNN cо ссылкой... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:34
2024-04-14T01:34
2024-04-14T01:34
в мире
сша
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средствам ПВО США удалось перехватить несколько иранских беспилотников, их точное количество и место перехвата не называется, передает телеканал CNN cо ссылкой на американских чиновников. "Американские средства ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240414/oon-1939872449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ
CNN: средства ПВО США перехватили на Ближнем Востоке несколько иранских БПЛА