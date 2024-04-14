https://ria.ru/20240414/drony-1939872703.html

Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ

Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Средства ПВО США перехватили несколько иранских БПЛА, пишут СМИ

Средствам ПВО США удалось перехватить несколько иранских беспилотников, их точное количество и место перехвата не называется, передает телеканал CNN cо ссылкой... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:34

2024-04-14T01:34

2024-04-14T01:34

в мире

сша

ближний восток

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средствам ПВО США удалось перехватить несколько иранских беспилотников, их точное количество и место перехвата не называется, передает телеканал CNN cо ссылкой на американских чиновников. "Американские средства ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20240414/oon-1939872449.html

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем