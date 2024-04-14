https://ria.ru/20240414/draka-1939994233.html

На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку

На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку - РИА Новости, 14.04.2024

На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку

После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:17

2024-04-14T18:17

2024-04-14T21:08

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео с кадрами, на которых несколько десятков рабочих устроили потасовку на стройплощадке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Хулиганство", — сказали в ведомстве.В СК России намерены установить всех причастных к драке, а также проверить ее участников на соблюдение миграционного законодательства.

https://ria.ru/20231211/draka-1915089646.html

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2024

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)