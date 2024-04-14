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На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку - РИА Новости, 14.04.2024
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18:17 14.04.2024 (обновлено: 21:08 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/draka-1939994233.html
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку - РИА Новости, 14.04.2024
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:17
2024-04-14T21:08
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео с кадрами, на которых несколько десятков рабочих устроили потасовку на стройплощадке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;…&gt; "Хулиганство", — сказали в ведомстве.В СК России намерены установить всех причастных к драке, а также проверить ее участников на соблюдение миграционного законодательства.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку

СК возбудил дело после массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео с кадрами, на которых несколько десятков рабочих устроили потасовку на стройплощадке.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Хулиганство", — сказали в ведомстве.
В СК России намерены установить всех причастных к драке, а также проверить ее участников на соблюдение миграционного законодательства.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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