https://ria.ru/20240414/draka-1939994233.html
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку - РИА Новости, 14.04.2024
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:17
2024-04-14T18:17
2024-04-14T21:08
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео с кадрами, на которых несколько десятков рабочих устроили потасовку на стройплощадке."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Хулиганство", — сказали в ведомстве.В СК России намерены установить всех причастных к драке, а также проверить ее участников на соблюдение миграционного законодательства.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
СК возбудил дело после массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы