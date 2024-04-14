https://ria.ru/20240414/donbass-1939980141.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.04.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:16

2024-04-14T16:16

2024-04-14T16:17

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - Кураховка - Донецк, Петровский район, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. По информации ведомства, в 14.50 и в 15.30 ВСУ выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия