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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 14.04.2024 (обновлено: 16:17 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/donbass-1939980141.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.04.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:16
2024-04-14T16:17
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - Кураховка - Донецк, Петровский район, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. По информации ведомства, в 14.50 и в 15.30 ВСУ выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ в Донецке
Осколки снарядов ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - Кураховка - Донецк, Петровский район, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, в 14.50 и в 15.30 ВСУ выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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