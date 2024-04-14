https://ria.ru/20240414/donbass-1939899623.html

В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей

В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2024

В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей

Более 6 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с 2014 года, ранения получили 13,5 тысяч человек, сообщил Следственный комитет (СК) России в день памяти жертв... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:24

2024-04-14T07:24

2024-04-14T07:29

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с 2014 года, ранения получили 13,5 тысяч человек, сообщил Следственный комитет (СК) России в день памяти жертв украинской агрессии.Захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота на Украине развязали 13 апреля 2014 года боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом и провозгласили независимость регионов. Так называемая антитеррористическая операция Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса."Десять лет назад украинские власти приняли решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе... По материалам уголовных дел Следственного комитета России, с 2014 года в результате преступных действий украинской стороны погибли более 6 тысяч мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13,5 тысяч человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Следователи устанавливают личности не только военнослужащих, которые осуществляли обстрелы, но и тех, кто отдавал им приказы. Сейчас уголовное преследование ведется в отношении свыше 900 лиц, уточнил СК.Кроме того, более 300 представителей украинских вооруженных формирований различного уровня приговорены к длительным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донбасс, следственный комитет россии (ск рф)