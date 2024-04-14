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В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2024
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07:24 14.04.2024 (обновлено: 07:29 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/donbass-1939899623.html
В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей
В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2024
В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей
Более 6 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с 2014 года, ранения получили 13,5 тысяч человек, сообщил Следственный комитет (СК) России в день памяти жертв... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:24
2024-04-14T07:29
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с 2014 года, ранения получили 13,5 тысяч человек, сообщил Следственный комитет (СК) России в день памяти жертв украинской агрессии.Захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота на Украине развязали 13 апреля 2014 года боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом и провозгласили независимость регионов. Так называемая антитеррористическая операция Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса."Десять лет назад украинские власти приняли решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе... По материалам уголовных дел Следственного комитета России, с 2014 года в результате преступных действий украинской стороны погибли более 6 тысяч мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13,5 тысяч человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Следователи устанавливают личности не только военнослужащих, которые осуществляли обстрелы, но и тех, кто отдавал им приказы. Сейчас уголовное преследование ведется в отношении свыше 900 лиц, уточнил СК.Кроме того, более 300 представителей украинских вооруженных формирований различного уровня приговорены к длительным срокам лишения свободы.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донбассе с 2014 года погибли более шести тысяч мирных жителей

СК: в Донбассе с 2014 года более 13,5 тысяч мирных жителей получили ранения

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Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с 2014 года, ранения получили 13,5 тысяч человек, сообщил Следственный комитет (СК) России в день памяти жертв украинской агрессии.
Захватившие власть в Киеве в результате государственного переворота на Украине развязали 13 апреля 2014 года боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом и провозгласили независимость регионов. Так называемая антитеррористическая операция Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
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"Десять лет назад украинские власти приняли решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе... По материалам уголовных дел Следственного комитета России, с 2014 года в результате преступных действий украинской стороны погибли более 6 тысяч мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13,5 тысяч человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи устанавливают личности не только военнослужащих, которые осуществляли обстрелы, но и тех, кто отдавал им приказы. Сейчас уголовное преследование ведется в отношении свыше 900 лиц, уточнил СК.
Кроме того, более 300 представителей украинских вооруженных формирований различного уровня приговорены к длительным срокам лишения свободы.
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ДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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