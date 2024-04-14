https://ria.ru/20240414/doklad-1939982612.html

Источник: генсек ООН выступит с докладом в СБ после атаки Ирана на Израиль

Источник: генсек ООН выступит с докладом в СБ после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Источник: генсек ООН выступит с докладом в СБ после атаки Ирана на Израиль

В воскресенье с докладом на заседании СБ ООН после атаки Ирана на Израиль выступит генсек организации Антониу Гутерреш, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:41

2024-04-14T16:41

2024-04-14T16:48

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ООН, 14 апр — РИА Новости. В воскресенье с докладом на заседании СБ ООН после атаки Ирана на Израиль выступит генсек организации Антониу Гутерреш, сообщил РИА Новости источник в ООН."Докладчиком будет генсек", - сказал собеседник.Заседание после запроса Израиля намечено на 16.00 (23.00 мск) воскресенья.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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