https://ria.ru/20240414/dnr-1939875124.html

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2024

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:56

2024-04-14T01:56

2024-04-14T02:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. … Восемь обстрелов - на донецком направлении, 27 обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 107 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что за минувшие сутки в результате действий украинских войск девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - парень-подросток.

https://ria.ru/20240413/pushilin-1939844482.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия