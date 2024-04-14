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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 14.04.2024 (обновлено: 02:26 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/dnr-1939875124.html
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:56
2024-04-14T02:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. … Восемь обстрелов - на донецком направлении, 27 обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 107 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что за минувшие сутки в результате действий украинских войск девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - парень-подросток.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 107 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. … Восемь обстрелов - на донецком направлении, 27 обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 107 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что за минувшие сутки в результате действий украинских войск девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - парень-подросток.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Вчера, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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