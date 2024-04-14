https://ria.ru/20240414/cnn-1939886817.html

Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ

Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ

Президент США Джо Байден после короткого перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности, проходящей в свете атаки Ирана против Израиля, сообщает CNN... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:14

2024-04-14T04:14

2024-04-14T04:14

в мире

сша

иран

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден после короткого перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности, проходящей в свете атаки Ирана против Израиля, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Байден в субботу прервал выходной в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке. "Байден и его команда по национальной безопасности вновь собрались в ситуационной комнате (Белого дома - ред.) после короткого перерыва", - пишет CNN. При этом ранее Fox News сообщал, что Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху проводят телефонные переговоры. Связан ли возможный звонок лидеров стран с паузой в совещании, пока неясно. Предыдущая встреча продлилась около двух часов, отмечает CNN.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939886419.html

https://ria.ru/20240414/malty-1939885848.html

сша

иран

израиль

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в мире, сша, иран, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем