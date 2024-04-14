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Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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04:14 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/cnn-1939886817.html
Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ
Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ
Президент США Джо Байден после короткого перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности, проходящей в свете атаки Ирана против Израиля, сообщает CNN... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:14
2024-04-14T04:14
в мире
сша
иран
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден после короткого перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности, проходящей в свете атаки Ирана против Израиля, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Байден в субботу прервал выходной в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке. "Байден и его команда по национальной безопасности вновь собрались в ситуационной комнате (Белого дома - ред.) после короткого перерыва", - пишет CNN. При этом ранее Fox News сообщал, что Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху проводят телефонные переговоры. Связан ли возможный звонок лидеров стран с паузой в совещании, пока неясно. Предыдущая встреча продлилась около двух часов, отмечает CNN.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939886419.html
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в мире, сша, иран, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Иран, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден возобновил встречу с командой по нацбезопасности, пишу СМИ

CNN: Байден после перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден после короткого перерыва продолжил встречу с командой по нацбезопасности, проходящей в свете атаки Ирана против Израиля, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Байден в субботу прервал выходной в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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"Байден и его команда по национальной безопасности вновь собрались в ситуационной комнате (Белого дома - ред.) после короткого перерыва", - пишет CNN.
При этом ранее Fox News сообщал, что Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху проводят телефонные переговоры. Связан ли возможный звонок лидеров стран с паузой в совещании, пока неясно.
Предыдущая встреча продлилась около двух часов, отмечает CNN.
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В миреСШАИранИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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