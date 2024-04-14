https://ria.ru/20240414/cnn-1939883039.html
США не подвергались атакам со стороны Ирана, пишут СМИ
США не подвергались атакам со стороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
США не подвергались атакам со стороны Ирана, пишут СМИ
Силы США на данный момент не подвергались атакам со стороны Ирана или поддерживающих его сил, сообщений о раненых военнослужащих не поступало, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:20
2024-04-14T03:20
2024-04-14T03:20
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы США на данный момент не подвергались атакам со стороны Ирана или поддерживающих его сил, сообщений о раненых военнослужащих не поступало, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. "Американские военные на данный момент не подвергались атакам со стороны Ирана или иранских прокси", - сообщили источники телеканала. Как отметили чиновники, никаких сообщений о раненых американских военнослужащих в результате предпринятой Ираном атаки в отношении Израиля не поступало. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html
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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США не подвергались атакам со стороны Ирана, пишут СМИ
CNN: силы США не подвергались атакам со стороны Ирана или поддерживающих его сил