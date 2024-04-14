https://ria.ru/20240414/cnn-1939870146.html
Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности, пишут СМИ
Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности, пишут СМИ
Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности на фоне начала атаки Ирана на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:09
2024-04-14T01:09
2024-04-14T01:18
в мире
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
израиль
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности на фоне начала атаки Ирана на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее пул журналистов Белого дома сообщал, что Байден прерывает свой выходной в резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке."Байден сейчас встречается со своей командой национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома", - пишет CNN.
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в мире, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль, сша, джо байден
В мире, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Израиль, США, Джо Байден
Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности, пишут СМИ
CNN: Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности на фоне атаки Ирана