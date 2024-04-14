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СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
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15:10 14.04.2024 (обновлено: 15:23 14.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240414/bespilotniki-1939970261.html
СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке
СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке
Французские войска на Ближнем Востоке помогали отследить и обнаружить иранские беспилотники и ракеты, направленные на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:23
в мире
иран
ближний восток
израиль
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Французские войска на Ближнем Востоке помогали отследить и обнаружить иранские беспилотники и ракеты, направленные на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Французские войска в сотрудничестве с принимающими странами помогали отслеживать и обнаруживать беспилотники и ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на французский военный источник.Источник отметил, что французские силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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ближний восток
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в мире, иран, ближний восток, израиль
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль
СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке

CNN: французские войска помогли отследить БПЛА и ракеты Ирана на Ближнем Востоке

© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Французские войска на Ближнем Востоке помогали отследить и обнаружить иранские беспилотники и ракеты, направленные на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Французские войска в сотрудничестве с принимающими странами помогали отслеживать и обнаруживать беспилотники и ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на французский военный источник.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Источник отметил, что французские силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
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