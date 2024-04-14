СМИ: французские войска помогали отследить дроны Ирана на Ближнем Востоке
CNN: французские войска помогли отследить БПЛА и ракеты Ирана на Ближнем Востоке
© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Французские войска на Ближнем Востоке помогали отследить и обнаружить иранские беспилотники и ракеты, направленные на Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Французские войска в сотрудничестве с принимающими странами помогали отслеживать и обнаруживать беспилотники и ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на французский военный источник.
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Источник отметил, что французские силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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