https://ria.ru/20240414/bespilotniki-1939902799.html

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 14.04.2024

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем

Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:52

2024-04-14T07:52

2024-04-14T08:53

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."14 апреля т.г. около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении министерства.

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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черное море