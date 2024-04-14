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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 14.04.2024
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем
Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:52
2024-04-14T07:52
2024-04-14T08:53
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."14 апреля т.г. около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении министерства.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Черное море
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Черным морем
Минобороны России: силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Чёрным морем