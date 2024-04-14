https://ria.ru/20240414/bespilotnik-1939968031.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Российские военные сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:57

2024-04-14T14:57

2024-04-14T16:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Кроме того, около 13:30 вооруженные силы ликвидировали еще один дрон противника над регионом.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины