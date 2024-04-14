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Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
Российские военные сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:57
2024-04-14T14:57
2024-04-14T16:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Кроме того, около 13:30 вооруженные силы ликвидировали еще один дрон противника над регионом.ВСУ регулярно запускают беспилотники для атак на объекты в Белгородской области, их перехватывают российские силы ПВО.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ